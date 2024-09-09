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У найбільшому аеропорту Швеції призупиняли авіасполучення через дрони. Поліція розслідує можливу диверсію

Диспетчери помітили чотири безпілотники різного розміру.

У найбільшому аеропорту Швеції призупиняли авіасполучення через дрони. Поліція розслідує можливу диверсію
Стокгольмський аеропорт Арланда
Фото: Stefan Sjögren

Цієї ночі Швеція тимчасово призупиняла авіасполучення в стокгольмському аеропорту Арланда через безпілотники, пише Reuters з посиланням на поліцію.

Поліція почала розслідування можливої диверсії в аеропорту.

Рух літаків у найбільшому аеропорту Швеції зупинили близько 23:00 за Гринвічем і відновили через дві з половиною години.

Daily Aftonbladet з посиланням на представників авіаційних органів країни повідомляє, що диспетчери помітили чотири безпілотники різного розміру.

“Тоді було прийнято рішення припинити зліт і посадку”, ‒ розповів речник.

Представник оператора аеропорту Swedavia підтвердив тимчасову зупинку рейсів, але відмовився від подальших коментарів. 

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AirLive додає, що кілька рейсів перенаправили на Скавсту та Ландветтер.

“Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти, з якою метою його вчинили. Зважаючи на конфіденційність розслідування, ми не хочемо надавати інформацію про те, які дрони і хто бачив”, ‒ цитує видання речника поліції Даніеля Вікдала.

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