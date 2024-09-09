У найбільшому аеропорту Швеції призупиняли авіасполучення через дрони. Поліція розслідує можливу диверсію

Цієї ночі Швеція тимчасово призупиняла авіасполучення в стокгольмському аеропорту Арланда через безпілотники, пише Reuters з посиланням на поліцію.

Поліція почала розслідування можливої диверсії в аеропорту.

Рух літаків у найбільшому аеропорту Швеції зупинили близько 23:00 за Гринвічем і відновили через дві з половиною години.

Daily Aftonbladet з посиланням на представників авіаційних органів країни повідомляє, що диспетчери помітили чотири безпілотники різного розміру.

“Тоді було прийнято рішення припинити зліт і посадку”, ‒ розповів речник.

Представник оператора аеропорту Swedavia підтвердив тимчасову зупинку рейсів, але відмовився від подальших коментарів.

AirLive додає, що кілька рейсів перенаправили на Скавсту та Ландветтер.

“Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти, з якою метою його вчинили. Зважаючи на конфіденційність розслідування, ми не хочемо надавати інформацію про те, які дрони і хто бачив”, ‒ цитує видання речника поліції Даніеля Вікдала.