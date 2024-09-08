КНДР 5 днів поспіль запускає повітряні кулі із сміттям до Південної Кореї

У відповідь південнокорейські військові щоденно вмикають антипхеньянські програми через гучномовці на кордоні.

Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї

Північна Корея п'ятий день поспіль запускає повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї. Там їх не збивають через побоювання щодо безпеки.

Про це пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що КНДР відновила таку "діяльність" у неділю близько 9 ранку, лише через кілька годин після того, як вона запустила близько 200 повітряних куль увечері в суботу.

У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї щодня із 21 липня вмикають антипхеньянські програми через гучномовці на кордоні.

Близько 50 пакетів сміття приземлилися в столиці та провінції Кьонгі після запуску в суботу, але жодних небезпечних матеріалів у них не виявили. В основному вони містили макулатуру, шматки пластику та пластикові пляшки.

З кінця травня Північна Корея запустила тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські листівки, які розсилають через кордон північнокорейські перебіжчики та активісти в Південній Кореї.

Запуск у неділю став 17-м раундом запусків повітряних куль з кінця травня.

Південнокорейське міністерство оборони повідомило про розгортання інтегрованої системи боротьби з північнокорейськими безпілотниками по усій країні.