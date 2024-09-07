Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко: на складі у Воронезькій області Росії були ракети з КНДР

На складі боєприпасів у Солдатському Воронезької області Росії були ракети з КНДР.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
За його словами, ці ракети знищені.
"Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись", - написав коваленко у своєму телеграм-каналі.
Керівник ЦПД наголосив, що "на іранські ракети чекає така ж доля".
- У ніч на 7 серпня у Солдатському (Воронезька область РФ) вибухнув склад боєприпасів.
- Влада області оголосила режим надзвичайної ситуації через вибухи і масштабну пожежу.
- Згодом у Службі безпеки повідомили, що атаку на склад зробили дрони СБУ.