Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко: на складі у Воронезькій області Росії були ракети з КНДР

"На іранські ракети чекає така ж доля", - заявив Коваленко.

На складі боєприпасів у Солдатському Воронезької області Росії були ракети з КНДР.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, ці ракети знищені.

"Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись", - написав коваленко у своєму телеграм-каналі.

Керівник ЦПД наголосив, що "на іранські ракети чекає така ж доля".