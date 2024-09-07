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Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко: на складі у Воронезькій області Росії були ракети з КНДР

"На іранські ракети чекає така ж доля", - заявив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко: на складі у Воронезькій області Росії були ракети з КНДР
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

На складі боєприпасів у Солдатському Воронезької області Росії були ракети з КНДР.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, ці ракети знищені. 

"Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись", - написав коваленко у своєму телеграм-каналі.

Керівник ЦПД наголосив, що "на іранські ракети чекає така ж доля".

  • У ніч на 7 серпня у Солдатському (Воронезька область РФ) вибухнув склад боєприпасів
  • Влада області оголосила режим надзвичайної ситуації через вибухи і масштабну пожежу.
  • Згодом у Службі безпеки повідомили, що атаку на склад зробили дрони СБУ.
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