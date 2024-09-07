Партизани виявили на Донеччині командний пункт ЗС РФ замаскований під сарай

Вхід до будівлі здійснюється через хлів.

Партизани "АТЕШ" виявили командний пункт РФ у Донецькій області, вхід до нього для маскування обладнаний через сарай.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ, в ході якої було виявлено командний пункт 7-ї артилерійської бригади ЗС РФ у населеному пункті Євгенівка", — ідеться у повідомленні.

На території командного пункту було виявлено значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних.

"Вхід у будівлю здійснюється через хлів, що вказує на спробу приховати реальне призначення об'єкта", — повідомили партизани.