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Партизани виявили на Донеччині командний пункт ЗС РФ замаскований під сарай

Вхід до будівлі здійснюється через хлів.

Партизани виявили на Донеччині командний пункт ЗС РФ замаскований під сарай
Фото: АТЕШ

Партизани "АТЕШ" виявили командний пункт РФ у Донецькій області, вхід до нього для маскування обладнаний через сарай.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ, в ході якої було виявлено командний пункт 7-ї артилерійської бригади ЗС РФ у населеному пункті Євгенівка", — ідеться у повідомленні.

На території командного пункту було виявлено значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних.

"Вхід у будівлю здійснюється через хлів, що вказує на спробу приховати реальне призначення об'єкта", — повідомили партизани.

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