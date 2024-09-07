Сили оборони: у Вовчанську точаться бої всередині багатоповерхівок

Під час бойових дій у Вовчанську українські захисники б’ються з російськими окупантами не лише за кожну вулицю та будинок. Бої точаться всередині багатоповерхових споруд.

Про це розповів АрміяInform речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"У міській забудові Вовчанська вони застосовують тактику "просочування", тобто здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються в якійсь визначеній локації в штурмову групу, і вже нею намагаються захопити й утримати будівлю, чекаючи підкріплення. Буває так, що і їхні, і наші підрозділи перебувають в одній споруді, хтось у підвалі, хтось на вищих поверхах, намагаючись витіснити одне одного. Таких тактичних епізодів безліч", — повідомив він.

Від початку поточної доби у Вовчанську триває одне бойове зіткнення.