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Начальник МВА: росіяни практично вщент знищили Вовчанськ

Наразі у Вовчанській громаді лишається близько 2,5 тис. людей. 

Начальник МВА: росіяни практично вщент знищили Вовчанськ
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Місто Вовчанськ на Харківщині зруйноване практично вщент, на південних відносно безпечних околицях міста періодично з’являються 10–20 місцевих мешканців. 

Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

"Деякі і люди залишаються, які відмовлялись виїжджати. Насамперед ці люди знаходяться в південній частині міста на окраїнах — там, де більш-менш безпечно і там, де їх захищають наші Збройні Сили. Але це невелика кількість — 10–20 осіб, які проживають або не проживають постійно, але навідуються", — повідомив він.

Місто Вовчанськ і сусідні прикордонні села Вовчі Хутори, Тихе, Волохівка найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Через постійні обстріли вони знищені майже на 90%.

Більшість мешканців Вовчанської громади евакуювали, наразі в її населених пунктах поза містом Вовчанськ лишається близько 2,5 тис. людей. Також триває обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей.

"На сьогодні по всій території Вовчанської громади діє наказ щодо примусової евакуації дітей з усієї території громади. В минулому році ми евакуювали 100 % мешканців і дітей міста Вовчанська. Зараз іде евакуація з усієї території громади", — додає начальник МВА.

Ті близько 2,5 тис. мешканців, які лишились у населених пунктах Вовчанської громади, забезпечені, завдяки органам влади благодійним організаціям, фондам та волонтерам, усім необхідним — продуктами харчування, засобами гігієни, питною водою.

Також, Гамбарашвілі додає, що частина людей відмовляється виїжджати через прив’язаність до своїх домівок і господарства. Більшість з тих, хто погодилися виїхати, лишаються у Харкові та інших населених пунктах Харківської області.

  • На Харківському напрямку ворог продовжує наступальні дії, загалом за минулу добу відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. 
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