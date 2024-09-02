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Міноборони допустило до постачання в ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий"

Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Міноборони допустило до постачання в ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий"
бронетранспортер "Хорунжий"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання у Збройних силах вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів.

Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

БТР &quot;Хорунжий&quot;
Фото: Міноборони
БТР "Хорунжий"

"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні. З озброєння він має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

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