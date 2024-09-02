У чотирьох містах України стартував пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії та задоволенні потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок. Мета ініціативи – розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень", - йдеться в повідомленні.

Заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". У межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць.

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

"Сьогодні дефіцит кадрів фіксується у багатьох сферах, перевезення – не виняток. Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.