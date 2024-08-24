В Афганістані нові закони забороняють жінкам розмовляти та показувати обличчя у громадських місцях

Таліби у своїх законах зазначають, що жіночий голос вважається інтимним, тому його не можна чути під час співу, декламації чи читання вголос на публіці.

В Афганістані таліби заборонили жінкам розмовляти та показувати обличчя у громадських місцях відповідно до нових законів, схвалених верховним лідером “у боротьбі з пороками та сприянні доброчесності”, пише Associated Press.

Закони були видані в середу, 21 серпня, після того, як їх схвалив верховний лідер Хібатулла Ахундзада, заявив речник уряду. Таліби створили міністерство з «пропаганди чесноти та запобігання пороку» після захоплення влади в 2021 році.

У середу міністерство опублікувало свої закони про пороки та чесноти, які стосуються таких аспектів повсякденного життя, як громадський транспорт, музика, гоління та святкування.

Вони викладені у 114-сторінковому документі з 35 статтями, з яким ознайомилося Associated Press, і є першою офіційною декларацією законів про пороки та чесноти в Афганістані після захоплення влади.

Закони передбачають покарання, як-от попередження або арешт.

Стаття 13 стосується жінок. У ній сказано, що жінка зобов’язана весь час прикривати своє тіло в публічних місцях і що прикриття обличчя має важливе значення, щоб уникнути спокуси та спокуси інших. Одяг не повинен бути тонким, облягаючим або коротким.

Жінки повинні прикриватися перед усіма незнайомими чоловіками, включаючи мусульман, і перед усіма немусульманами, щоб уникнути розбещення. Жіночий голос вважається інтимним, тому його не можна чути під час співу, декламації чи читання вголос на публіці. Жінкам забороняється дивитися на чоловіків, з якими вони не пов'язані кровною або шлюбною спорідненістю, і навпаки.

Минулого місяця у звіті ООН говорилося, що міністерство сприяє створенню атмосфери страху та залякування серед афганців через укази та методи, які використовуються для їх виконання.