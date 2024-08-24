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Лідери Литви, Латвії та Естонії привітали Україну з Днем незалежності

Президенти країн Балтії привітали Україну з Днем незалежності.

Лідери Литви, Латвії та Естонії привітали Україну з Днем незалежності
Фото: ukrinform.ua

Президенти Литви, Латвії та Естонії привітали український народ із Днем незалежності. У своїх зверненнях лідери держав висловили підтримку Києву та звернулися із гаслом "Слава Україні!".

Президент Литви Гітанас Науседа записав відеозвернення з привітанням для українського народу і президенту Зеленському.

"Українці як ніхто знають ціну свободи й незалежності. Хоробрість українців, які боронять свою країну, викликає захват всього світу. Зараз Україна є бастіоном вільної демократичної Європи. У Литві ми не сумніваємося, що Україна переможе, стане членом ЄС і НАТО, стане сильнішою і процвітатимете. Литва і надалі залишатиметься вашим найсильнішим прихильником!", — сказав він.

Президент Естонії Алар Каріс почав своє відеозвернення українською мовою та процитував рядки з твору Лесі Українки, вже у перекладі, що "хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого – в неволю візьме". 

"Україна продемонструвала величезну мужність у боротьбі зі злом. Цивілізований світ стоїть з Україною - на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир. Україно, ми з тобою. Слава Україні!" - йдеться в його повідомленні. 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс передав "щирі вітання Президенту Зеленському та всім українцям із Днем Незалежності! Латвія підтримувала і буде підтримувати Україну в боротьбі за свободу та проти агресії РФ".

"Ви – нація мужності, сили й рішучості. Українці знову і знову доводять це світу. Україна переможе агресора, а Латвія буде поруч з вами. Слава Україні!", - заявив він.

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