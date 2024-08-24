Лідери Литви, Латвії та Естонії привітали Україну з Днем незалежності

Президенти Литви, Латвії та Естонії привітали український народ із Днем незалежності. У своїх зверненнях лідери держав висловили підтримку Києву та звернулися із гаслом "Слава Україні!".

Президент Литви Гітанас Науседа записав відеозвернення з привітанням для українського народу і президенту Зеленському.

Happy Independence Day, dear friend @ZelenskyyUa& brave people of #Ukraine!



In #Lithuania we have no doubt that 🇺🇦will win, become a member of 🇪🇺& NATO, grow stronger& prosper.



🇱🇹 will continue being your strongest supporter. You can always count on us! pic.twitter.com/1W27TgM89G — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2024

"Українці як ніхто знають ціну свободи й незалежності. Хоробрість українців, які боронять свою країну, викликає захват всього світу. Зараз Україна є бастіоном вільної демократичної Європи. У Литві ми не сумніваємося, що Україна переможе, стане членом ЄС і НАТО, стане сильнішою і процвітатимете. Литва і надалі залишатиметься вашим найсильнішим прихильником!", — сказав він.

Президент Естонії Алар Каріс почав своє відеозвернення українською мовою та процитував рядки з твору Лесі Українки, вже у перекладі, що "хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого – в неволю візьме".

#Ukraine has shown immense bravery in their fight against evil. The civilized world stands with 🇺🇦 - on the right side. We have no doubt 🇺🇦 will force the aggressor to make peace. Warmest wishes to President @ZelenskyyUa & 🇺🇦 on Independence Day! Україно, ми з тобою #СлаваУкраїні pic.twitter.com/O5RTOa6UIE — Alar Karis (@AlarKaris) August 24, 2024

"Україна продемонструвала величезну мужність у боротьбі зі злом. Цивілізований світ стоїть з Україною - на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир. Україно, ми з тобою. Слава Україні!" - йдеться в його повідомленні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс передав "щирі вітання Президенту Зеленському та всім українцям із Днем Незалежності! Латвія підтримувала і буде підтримувати Україну в боротьбі за свободу та проти агресії РФ".

Valsts prezidenta @edgarsrinkevics apsveikums Ukrainas Neatkarības dienā // Greetings from the President of Latvia @edgarsrinkevics on Ukraine's Independence Day 🇺🇦🇱🇻



"Jūs esat varonības, spēka un apņēmības pilna tauta, un jūs to nemitīgi apliecināt visai pasaulei." pic.twitter.com/QVGXF9oplR — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 24, 2024

"Ви – нація мужності, сили й рішучості. Українці знову і знову доводять це світу. Україна переможе агресора, а Латвія буде поруч з вами. Слава Україні!", - заявив він.