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Байден провів розмови з лідерами Єгипту та Катару щодо припинення вогню в Газі

Раніше Білий дім назвав переговори про перемир’я у Каїрі “конструктивними”.

Байден провів розмови з лідерами Єгипту та Катару щодо припинення вогню в Газі
Президент США Джо Байден під час заходів у Білому домі, Вашингтон, 22 вересня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розмовляв телефоном з лідерами Катару та Єгипту, наполягаючи на укладанні угоди про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Байден розмовляв з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані та окремо з президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі. 

Перед цими розмовами Білий дім назвав переговори про перемир’я у Каїрі “конструктивними”, і закликав усі сторони об’єднатися, щоб працювати над реалізацією запропонованої угоди.

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Одним із питань, яке є предметом інтенсивних переговорів, є наполягання Ізраїлю на дозволі тримати війська вздовж Філадельфійського сухопутного коридору між Єгиптом і Газою.

Втім, як зазначив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, бойовики ХАМАС повинні брати участь у переговорах, у яких брали участь представники Ізраїлю, США, Єгипту та Катару.

“Ми в Каїрі. Вони в Каїрі. Нам потрібна участь ХАМАСу, і нам потрібно приступити до тонких прийомів уточнення цих деталей", - сказав Кірбі.

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