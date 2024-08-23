Роберт Кеннеді-молодший припинив свою передвиборчу кампанію і закликав голосувати за Трампа

Кеннеді заявив, що вилучить своє ім'я з бюлетеня в 10 штатах, які, ймовірно, вирішать результати виборів, і залишиться кандидатом в інших штатах.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший говорить про екологічні проблеми під час конференції EarthX у Далласі, Техас, США, 24 квітня 2024 р.

Незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший припинив свою передвиборчу кампанію та підтримав кандидатуру республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Втім, на думку аналітиків, незрозуміло, чи допоможе підтримка Кеннеді Трампу.

Кеннеді заявив, що вилучить своє ім'я з бюлетеня в 10 штатах, які, ймовірно, вирішать результати виборів, і залишиться кандидатом в інших штатах.

Його сестра Керрі Кеннеді заявила, що рішення Роберта Кеннеді-молодшого підтримати Трампа зрадило цінності сім'ї.

Кеннеді сказав, що вони з Трампом домовилися щодо таких питань, як безпека кордонів, свобода слова та припинення воєн.

"Є ще багато питань і підходів, щодо яких у нас як і раніше є дуже серйозні розбіжності. Але ми погоджуємося в інших ключових питаннях", - сказав Кеннеді на пресконференції.

Одне з джерел повідомило, що в обмін на підтримку Трампа Кеннеді сподівався отримати роботу в потенційній адміністрації Трампа.