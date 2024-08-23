Байден після розмови із Зеленським анонсував новий пакет допомоги Україні

До нього увійдуть ракети для систем ППО, боєприпаси, обладнання для боротьби з безпілотниками тощо.

Президент США Джозеф Байден перед Днем незалежності України провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет допомоги.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Пакет, про який офіційно оголосять згодом, включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети, боєприпаси, мобільні ракетні системи.

Також Байден згадав про нові санкції проти РФ.

Він зазначив, що США разом із G7 роблять "безпрецедентні кроки", щоб змусити Росію заплатити за збитки, завдані Україні через виділення 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів, забезпечених прибутком від заморожених російських активів.