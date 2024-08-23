«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента

LB.ua аналізує, хто і як (не)голосував за церковний закон і що це означає.

Заборона російської церкви не рядове волевиявлення. Це важливий маркер процесів, що відбуваються у фракції президентської політсили і точно поглиблюватимуться. Ба більше, впливатимуть на майбутні вибори — незалежно від того, коли ті відбудуться.

Ще 38 «слуг», за офіційною інформацією на сайті парламенту, були «відсутніми», хоча декотрі під час голосування просто витягли картки або фізично вийшли із зали. Утрималися троє, ще 14 «слуг» просто не голосували.

За закон в цілому проголосували 269 депутатів усіх фракцій і груп. Однак червоні кнопки проти натиснули не лише нардепи з уламків ОПЗЖ, а й четверо зі «Слуги народу».

«Розумна політика» поділилася

Волевиявлення за церковний закон у групі Дмитра Разумкова було вільним, кажуть соратники ексспікера.

«Частина людей в групі походить із Західної України. Це так звана квота Андрія Богдана (колишнього керівника ОП. — LB.ua), саме він ії заводив у список свого часу», — розповів LB.ua член «Розумної політики».

За його словами, нині у групі 20 нардепів, хоча на момент створення у 2021-му було 25: пішли скандальний проросійський нардеп Артем Дмитрук (долучився до уламка ОПЗЖ, групи «Відновлення України») та ще один відомий захисник УПЦ МП Євгеній Шевченко. До речі, ці двоє влаштували тихий протест біля трибуни під час голосування за закон.

Фото: тг-канал Ярослава Железняка Нардепи Дмитрук і Шевченко вийшли захищати московських попів під час голосування.

Зараз до «Розумної політики» входять позафракційні Дмитро Разумков і Людмила Буймістер, «слуги» Валерій Божик, Роман Бабій, Володимир Козак, Євген Петруняк, Дмитро Микиша, Василь Мокан, Михайло Новіков, Іван Юнаков, Аліна Загоруйко, Оксана Дмітрієва, Неллі Яковлєва, Ольга Саладуха, Ольга Коваль і представник «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

До умовної квоти Андрія Богдана співрозмовники LB.ua зараховують Петруняка, Новікова, Бабія, Юнакова та Загоруйко.

«Ці “богданята” з групи Разумкова голосували за закон про заборону московської церкви. Тоді як сам Разумков і його партнер Володимир Козак, Неллі Яковлєва (колишня помічниця) і близька соратниця Оксана Дмитрієва просто не голосували чи були “відсутніми”. Хоча близький до Разумкова Василь Мокан, який родом зі Львова, все ж натиснув кнопку за. Ольга Коваль, дружина нардепа з податкового комітету Ярослава Железняка, також підтримала закон в цілому. Це говорить про те, що група не монолітна, що матиме наслідки для них з огляду на політичне майбутнє», — упевнений впливовий «слуга», який уважно стежить за діяльністю колишніх соратників.

Інший співрозмовник додав: безпосередньо перед голосуванням Разумков демонстративно витягнув картку з гнізда.

«Що логічно — Дмитро в майбутньому претендує на умовно проросійський електорат», — пояснює.

У «Слузі» відверто радіють через ситуацію в потенційних конкурентів.

Фото: facebook/Вовк Дмитро Володимирович Дмитро Разумков за трибуною ВРУ.

«Коли справа дійде до виборів, треба буде чітко сказати: ти за українську церкву чи за російську, проти чи за Путіна, усе таке інше. Тому Разумков дав у штангу, він це розуміє», — резюмував співрозмовник.

Прохання LB.ua прокоментувати позицію щодо заборони УПЦ МП Дмитро Разумков проігнорував.

Колишні нардепи Коломойського у вільному плаванні

Одна з найвпливовіших колись груп у «Слузі народу», що орієнтувалася на інтереси Ігоря Коломойського, також не мала консолідованої позиції щодо заборони МП: її представники визначалися кожен самостійно.

До групи Коломойського у «Слузі» в різний час записували Максима Березіна, Андрія Бобляха, Владислава Бородіна, Максима Бужанського, Ольгу Василевську-Смаглюк, Сергія Демченка, Олега Дунду, Костянтина Касая, Олександра Куницького, Анастасію Ляшенко, Олександра Матусевича, Кирила Нестеренка, Едуарда Прощука, В’ячеслава Рубльова, Сергія Северина, Ігоря Фріса, Дмитра Чорного, Сергія Швеця та Богдана Яременка.

Чи є сенс зараз говорити про збереження групи як такої, у «Слузі» не впевнені.

Фото: Слуга Народу / Facebook Максим Бужанський

«Колишні “бородаті” (нардепи, які раніше перебували під впливом Ігоря Коломойського) зараз трохи неприкаяні. Колись їх модерував Дуб (нардеп Олександр Дубінський, нині в СІЗО за звинуваченням у державній зраді й причетності до злочинної організації). Зараз напівформальний лідер — Макс Бужанський, — розповів LB.ua один з лідерів «Слуги народу». — Частина не голосувала за закон, просто виходила із зали, як, наприклад, сам Бужанський. А от Кирило Нестеренко, мажоритарник з Дніпра, натиснув кнопку за».

Група Павлюка — наймонолітніша у «Слузі»

Співрозмовники LB.ua у «Слузі народу» звернули увагу, що так звана група бізнесмена Іллі Павлюка (свого часу в медіа його називали королем контрабанди) за результатами голосування за церковний закон мала вигляд наймонолітнішої у президентській політсилі — більшість висловилася за.

До неформальної групи Павлюка нині входять його шурин Олег Марусяк, племінник Максим Павлюк, кум Павлюка Сергій Бунін, Андрій Богданець, Микола Галушко, Ігор Герасименко, Олександр Горобець, Олександр Дануца, Юлія Діденко, Олена Лис, Георгій Мазурашу, Дмитро Соломчук і Маргарита Шол.

Під час волевиявлення лише Максим Павлюк і Маргарита Шол були «відсутні». Георгій Мазурашу, відомий ексцентричними законодавчими ініціативами, утримався, як і Олена Лис. Інші їхні колеги натиснули зелені кнопки.

Однак один представник групи, мажоритарник з Рівненщини Сергій Литвиненко, демонстративно проголосував проти.

Фото: LB.ua

Криворізькі майже всі за

Майже в повному складі проголосувала за умовна група, пов’язана з рідним містом Володимира Зеленського. Спочатку в керівництві фракції припускали, що депутати на чолі з неформальним лідером Юрієм Кісєльом можуть не підтримати заборону.

Однак сам Кісєль, а також інші криворізькі, зокрема: Юрій Корявченков, Олена Криворучкіна, Володимир Захарченко — проголосували за. Не підтримав лише мажоритарник з Дніпра В'ячеслав Медяник, якого в партії також причисляють до криворізьких.

Лобі МП втратило впливового нардепа

Червоні кнопки очікувано натисли відкриті лобісти Московського патріархату в парламенті: бізнесмен у царині МАФів і слухач Київської духовної семінарії УПЦ МП Артем Культенко, фігурант антикорупційних розслідувань Павло Халімон, борець проти української мови, прихильник Шарія Євген Брагар.

При цьому змінив свою позицію парафіянин УПЦ МП Сергій Кальченко, голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. Він був серед 60 депутатів від партії «Слуга народу», котрі не поставили підписів на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП і не голосував за нього в першому читанні. Проте проголосував за в цілому, чим приємно вразив багатьох.

Фото: надано Аліною Загоруйко Голова регламентного парламентського комітету, нардеп фракції «Слуга народу» Сергій Кальченко

Ті, хто розчарував керівництво «Слуги»

Співрозмовник LB.ua з керівництва фракції наголосив, що за результатами голосування за закон у другому читанні «є певні люди, які розчарували керівництво».

«Ми не розуміємо їхньої позиції та мотивів. Це депутати не з окремих груп, а просто члени фракції. Наприклад, мажоритарник із Золотоноші Черкаської області Віталій Войцехівський. Центр України! От чим людина керувалася?» — дивувався він.

Войцехівський пов’язує себе з умовною партією ВПО (внутрішньо переміщених осіб), яку, як підозрюють у фракції президента, має намір створити Максим Ткаченко. Ткаченко, який також не голосував за заборону МП, — виходець з Луганська, співвласник однієї компанії «Кварталу», у 2019-му публічно заявляв, що в керівництві окупованих територій «є адекватні, чесні й порядні люди, які хочуть миру».

Фото: Прочерк Віталій Войцехівський

«Цю групу умовно можна назвати проросійською, — додав співрозмовник у керівництві фракції. — У ній також Павло Фролов (до обрання в парламент багаторічний співробітник Апарату ВРУ). Фролов — агресивний фанат МП, навіть на міжнародних майданчиках виступав проти заборони московської церкви. Уявіть, після виступів Микити Потураєва на одній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ про позицію України щодо УПЦ МП він виходив і казав зовсім протилежне — захищав МП».

Також здивувала неголосуванням Ольга Руденко, яка працювала піарницею у «Кварталі 95», брала активну участь у міжнародних переговорах по лінії парламенту.

«Вона підтримує президента, але чомусь не проголосувала, — зазначив один лідер партії. — Можливо, це сталося під впливом Сергія Трофімова (колишній перший заступник керівника ОП, активний прихильник УПЦ МП). Або ж якась особиста історія. З'ясуємо».

«Відсутній» Гетманцев і його шантаж

За місяць до голосування за закон про заборону УПЦ МП LB.ua писав, що очільник податкового комітету парламенту Данило Гетманцев агітує колег по фракції не підтримувати заборону московської церкви.

Наші джерела стверджували, що Гетманцев «вдався до прямого шантажу депутатів»: погрожував санкціями США.

Під час голосування за закон в цілому Гетманцев був «відсутній». Але невдовзі виступав з трибуни — представляв інший законопроєкт.

«Він боровся до останнього. Але завдяки тому, що інформація про його торпедування законопроєкту стала публічною, трохи скрутив оберти. На рівні фракції йому теж пояснили, що це некомандна гра — працювати проти ініціативи президента. Після чого він трохи заспокоївся», — пояснив співрозмовник у керівництві політсили Зеленського.

Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk Микита Потураєв, Євгенія Кравчук і Давид Арахамія в залі після голосування за заборону МП

Інше джерело з фракції після голосування додало, що Гетманцев і його колеги, які не голосували чи були «відсутніми», насправді отримали прохання від очільника фракції Давида Арахамії: «Витягніть картки, якщо не можете натиснути зелену кнопку».

СН: «Армія, мова, віра!»

Результат голосування за заборону МП у «Слузі» оцінюють загалом позитивно.

«Давид (Арахамія) прогнозував 260 голосів. А отримали більше», — каже співрозмовник у керівництві «Слуги».

Його колега з політради СН додав, що завдяки успішному результату президентові та його партії вдалося перехопити інформаційну пальму першості в церковному питанні. «Треба було бачити кисле обличчя Петра (Порошенка), коли ми так швидко та спокійно проголосували за закон в цілому», — розповів нардеп, не приховуючи задоволення.