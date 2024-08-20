Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список

Проти було чотири нардепи, ще деякі утрималися, не голосували і не прийшли.

Зі складу правлячої партії "Слуга народу" за ухвалення заборони пов'язаних із РПЦ релігійних організацій не голосували Роман Каптєлов, Георгій Мазурашу, Сергій Мандзій, Павло Халімон, Олег Хоменко, Степан Чернявський, Артем Культенко, Олександр Куницький, Олена Лис, Сергій Литвиненко, Євген Брагар, Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Олександр Горенюк, Максим Зуєв, Валерій Зуб, Олександр Кабанов, Анатолій Остапенко, Петро Павловський, Максим Перебийніс, Ольга Руденко, Олена Хоменко.

Деякі з них проголосували проти, деякі утрималися, деякі не голосували взагалі. Проти було четверо нардепів: Євген Брагар, Артем Культенко, Павло Халімон та Сергій Литвиненко.

Утрималися Чернявський, Мазурашу та Каптєлов.

Не голосували Бужанський, Зуб, Кабанов, Горенюк, Зуєв, Іонушас, Копиленко, Лис, Куницький, Перебийніс, Павловський, Остапенко, Ольга Руденко, Олена Хоменко, Мандзій (15).

Є й ті, хто був відсутній: Ірина Борзова, Валерій Божик, Дар'я Володіна, Віталій Войцехівський, Оксана Дмитрієва, Данило Гетманцев, Сергій Демченко, Юлія Діденко, Геннадій Касай, Олександр Качура, Олег Колєв, Валерій Колюх, Ірина Кормишкіна, Анастасія Ляшенко, Володимир Козак, Валентина Короленко-Усова, Олег Марусяк, Роман Мулик, Кирило Нестеренко, А. Одарченко, Максим Павлюк, В'ячеслав Медяник, Анна Пуртова, Ольга Савченко, Орест Саламаха, П. Сушко, Максим Ткаченко, Павло Фролов, Елла Рєпіна, Ольга Саладуха, Сергій Северин, О. Тарасов, Олександр Ткаченко, Артем Чорноморов, Любов Шпак, Неллі Яковлєва, Маргарита Шол, Забуранна Леся. Загалом 38 нардепів значилися як відсутні.

"Гетманцев та інші «колеги», що «просто» не голосували, отримали вказівку від Арахамії: «витягніть картки, якщо не можете натиснути зелену кнопку», – повідомляють джерела LB.ua.

Поіменне голосування за законопроєкт 8371 про заборону російської церкви🧵



Слуга Народу 1/2 pic.twitter.com/xmCT4OWLHY — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) August 20, 2024

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

А це список колишньої ОПЗЖ. "За" проголосував лише один парламентар – це Юрій Загородній.

Фото: Lb.ua

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в низки парламентарів під час голосування за заборону Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій не спрацювали картки. Крім нього, картка не спрацювала в позафракційної Мар'яни Безуглої, "слуги" Іоношуса і Наталії Піпи ("Голос"). Вони попрохали врахувати їхні голоси.

Між першим і другим читанням проти ухвалення заборони виступали колишні ОПЗЖ-шники та окремі представники "слуг народу". Інші фракції та групи, навпаки, блокували трибуну з вимогою розглянути законопроєкт.