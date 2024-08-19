​Зеленський: найперше завдання українських дипломатів - промоція сміливості

Дефіцити сміливості є причиною того, що Путін досі шукає не миру, а способів продовжити війну.

Президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога" розповів про основні завдання для українських дипломатів.

“Ваше найперше завдання – промоція сміливості. Я розраховую, що ви й надалі будете переконувати партнерів підтримувати Україну максимально. Підтримувати так, щоб ні в чому не виникали дефіцити саме такої сміливості. Саме такі дефіцити є причиною того, що Путін досі шукає не миру, а способів продовжити війну”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський окреслив основні рішення, необхідні для миру на українській землі.

Перше – далекобійність.

“Якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то ми не потребували б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту наших українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії”, - сказав голова держави.

Він наголосив, що формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати Україні бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

Друге – санкції.

“Так само, як і буферні зони в бойових діях на землі є структурами динамічними, які забезпечують очищення визначених районів від військової присутності ворога, і коли територія чиста, цілі зміщуються, так і санкційний щит має бути здатним реагувати на наявні загрози, реагувати тут і зараз і на їхнє оновлення. Вже застосовані світом санкції реально обмежують економіку та обмежують можливості режиму Путіна”, - сказав президент України.

Водночас, тіньовий танкерний флот Росії став новим викликом, а відносини Росії з такими режимами, як у Пхеньяні й Тегерані, створюють нові джерела загроз, і не тільки для нас в Україні.

Зокрема, російська атомна галузь досі використовується Москвою для порятунку своїх сфер впливу у світі, а російський банківський сектор досі має зв’язки зі світом.

Третє – довгострокові домовленості з партнерами.

“Усі ви знаєте, що ми здатні виробляти значно більше дронів, ніж маємо можливості профінансувати сьогодні наше вітчизняне виробництво. Також ми постійно нарощуємо виробництво української артилерії. Працюємо над виробництвом снарядів. І все це те, про що ви маєте говорити з партнерами – маєте домовлятися про інвестування”, - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що зараз триватимуть бюджетні процеси в країнах-партнерах, і їх треба переконувати у необхідності подальших інвестицій у нашу спільну безпеку. Також важливо зберігати достатню увагу вчасній логістиці, щоб оголошені пакети підтримки для України достатньо оперативно відчувалися саме на фронті та при формуванні резервів нашої армії. Зараз, на жаль, логістика загальмована, це факт, і це стосується, зокрема, домовленостей із провідними нашими партнерами, починаючи від Сполучених Штатів.

“Ще одне ваше завдання – залучати і уряди, і міжнародні організації, і регіональних лідерів із країн вашої роботи, і компанії до відбудови в Україні. Це один із ключових критеріїв визначення ефективності кожного посла. Україні потрібні конкретні проєкти від кожної країни вашої роботи”, - зазначив президент.

Четверте – українська всесвітня спільнота.

“Так само, як у будь-якої держави є географічний центр, Українська держава має бути реальним центром для нашого вже глобального українського народу. Наші люди є в усіх частинах світу, у більшості держав. Це діаспори різних часів, різні хвилі міграції. Десь у світі українців більше, десь – менше, але ми повинні усвідомлювати свою націю саме як глобальну, бо це факт. Тому ми маємо модернізувати наші державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, навколо захисту України, навколо зміцнення наших позицій у світі№, - зауважив голова держави.

Він уточнив, що для цього Україна повинна посилити свою інституційну присутність у країнах-партнерах, і це буде зроблено двома шляхами.

Будуть відкриті нові консульства, зокрема в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції.

Також готується запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців, передусім, за кордоном.

П’яте завдання - Саміт миру.

“Зараз готуємо другий Саміт миру і маємо працювати так, щоб він відбувся цього року. Зробити все для цього. Маємо й надалі збільшувати коло підтримки комюніке інавгураційного першого Саміту”,- наголосив президент.

Володимир Зеленський закликав дипломатів активніше працювати з медіа, з аналітичними центрами різних країн, щоб було розуміння нашого бачення справедливого миру.