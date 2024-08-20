Стефанчук: «Рада ухвалила не просто історичне рішення, а й реальний юридичний механізм заборони УПЦ МП»

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук під час брифінгу назвав законопроєкт заборони УПЦ МП не просто історичним рішенням, а "законодавчим механізмом, який розриває понад 339-річний вплив російської церкви над українською".

Про це пише LB.ua.

"Це історичне рішення не тільки в тому, що воно вийшло на рівень законодавства, а і в тому, що воно пропонує законодавчий механізм, який розриває понад 339-річний вплив російської церкви над українською релігією", — відзначив Стефанчук.

Спікер підкреслив, що цей законопроєкт справді якісний, адже його підтримали без обговорень.

"Цьому передувала важлива кропітка робота, яку ми здійснили за ці три тижні. Ми працювали з комітетами, разом із представниками інших фракцій. Ми провели справжню дискусію не політичну, а щодо того, яким має бути юридичний механізм того, що ми сьогодні проголосували", — додав спікер ВР.

Також Стефанчук відзначив роботу депутатів над законопроєктами щодо військової підтримки.

"Це цілий ряд законів, це позбавлення статусу. Це підтримка українських бійців, які діють за межами території України. Це ціла низка законів, які дозволяють отримувати громадянство тим бійцям легіонерам, які боряться за Україну. І цілий ряд інших законодавчих актів, які були сьогодні проголосовані у Верховній раді", — додав він.

Стефанчук наголосив, що це був черговий результативний день у Верховній раді.