Головою ТСК по фортифікаціях і дронах замість підозрюваного в корупції Задорожнього став нардеп Бакумов

Головою Тимчасової спеціальної комісії по фортифікаціях та дронах замість підозрюваного в корупції Миколи Задорожнього став Олександр Бакумов.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Рішення про заміну голови ухвалили більш ніж через місяць після затримання першого очільника.

За відповідну постанову проголосували 282 депутати.

ТСК по фортифікаціях і закупівлі дронів народні депутати утворили в травні цього року. Основним завданням ТСК є вивчення обставин та підготовка питань щодо потреб сектору безпеки і оборони у БпЛА і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю. Також депутати мають проаналізувати розподіл, передачу, постачання і взяття на баланс БпЛА військовими частинами і підрозділами.

До складу ТСК увійшли 15 нардепів, головувати призначили Задорожного. У липні його затримали за підозрою в отриманні відкату у 3,4 млн гривень за ремонт водогону в Сумській області. Він вимагав 14% від суми.

Бакумов – учасник АТО.