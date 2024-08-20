Парламентський комітет рекомендував ратифікувати Римський статут

Щодо громадян України МКС не матиме юрисдикції на розслідування воєнних злочинів протягом семи років.

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду із поправками.

Про це повідомили голова комітету Олександр Мережко, народна депутатка Ірина Геращенко та заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Остання пояснила, що Римський статут – це міжнародна угода, яка заснувала МКС і яка визначає порядок роботи цього суду та злочини, що підпадають під його юрисдикцію (зокрема геноцид, злочин агресії, воєнні злочини).

Геращенко сказала, що ратифікація є одним із зобов'язань держави в межах євроінтеграції.

"Прихильники ратифікації зазначають, що Україна отримає вплив на обрання суддів МКС, прокурорів і доступ до фонду виплат компенсацій жертвам", – сказала вона.

Водночас сама Геращенко ратифікацію не підтримала.

"Історичне рішення Комітету. Комітет після ґрунтовного і всебічного обговорення підтримав ратифікацію Римського статуту! На превеликий жаль, представники «ЄС», «Батьківщини» і навіть «Голосу» не підтримали", – повідомив Мережко.

Геращенко аргументувала відмову підтримувати тим, що вона з колегою пропонували комітету Мережку "всебічно розглянути це питання, із запрошенням не лише представників Мінюсту і ОП, але і керівництва Генштабу, МО та військових. Але він поставив таке важливе обговорення в останню хвилину".

Ратифікація цього документу дозволить Україні стати повноправним членом МКС, що своєю чергою дасть можливість державі висувати свого кандидата на посаду судді і прокурора суду, брати участь у виборах та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.

Ратифікація також дозволить притягти до відповідальності воєнних злочинців.

"Часто можна почути, що якщо ми ратифікуємо Римський Статут, то МКС зможе притягати наших військових та інших громадян до відповідальності. Насправді, знімаються ризики притягнення до відповідальності військових ЗСУ, оскільки Україна ратифікує Римський Статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації", – повідомила Мудра.

Геращенко пояснила, що сім років – максимальний час відтермінування, але вони "не почули", як захищатимуть українських військових після цього.

Держава підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його.