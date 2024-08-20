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Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів додаткові системи ППО для України

Також дипломати обговорили постачання F-16 Україні.

Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів додаткові системи ППО для України
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив передачу Україні додаткових систем ППО та винищувачів F-16 із нідерландським колегою Каспаром Велдкампом.

Про це Дмитро Кулеба розповів у мережі "Х".

"Ми обговорили розвиток програми F-16 для України, а також зусилля щодо забезпечення додаткової ППО", — ідеться у повідомленні.

Дипломати також обговорили наступні кроки для розширення глобальної коаліції на підтримку Формули миру. 

"Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру. Я вдячний Нідерландам за підтримку", – наголосив Кулеба.

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