Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів додаткові системи ППО для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив передачу Україні додаткових систем ППО та винищувачів F-16 із нідерландським колегою Каспаром Велдкампом.

Про це Дмитро Кулеба розповів у мережі "Х".

"Ми обговорили розвиток програми F-16 для України, а також зусилля щодо забезпечення додаткової ППО", — ідеться у повідомленні.

Дипломати також обговорили наступні кроки для розширення глобальної коаліції на підтримку Формули миру.

"Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру. Я вдячний Нідерландам за підтримку", – наголосив Кулеба.