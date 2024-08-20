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Клименко: правку про збільшення терміну на розрив зв'язку з РПЦ запропонували "слуги народу"

Спочатку на це хотіли відвести пів року, а не дев'ять місяців. 

Клименко: правку про збільшення терміну на розрив зв'язку з РПЦ запропонували "слуги народу"
Юлія Клименко
Фото: goloszmin

Під час доопрацювання законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою, нардепи "Слуги народу" внесли поправку про збільшення терміну розриву зв'язків з шести до дев'яти місяців.

Про це в коментарі LB.ua повідомила народна депутатка Юлія Клименко ("Голос"). За її словами, поправку підтримали всі присутні члени комітету.

"Безумно, хочеться, щоб усе це було скоріше, щоб все таки залишалося шість місяців. Але якщо треба компроміс, розширити з шести до дев'яти, я вважаю це прийнятним", – сказала вона. 

Клименко заперечила, що пропозиція збільшити термін пролунала від Петра Порошенка

"Петро Олексійович був присутній, але ці дискусії велися на рівні комітету, ніж погоджувальна рада. Погоджувальна рада взагалі вирішила, що готова прийняти компромісні правки, щоб закон пройшов", – сказала вона. 

  • Сьогодні парламент 269 голосами заборонив діяльність пов'язаних із РПЦ релігійних організацій. Заборона пов'язаних з РПЦ організацій не буде одномоментною, і рішення ухвалюватимуть щодо кожної окремо. Спеціальна служба після запиту громадян або органів влади вивчатиме, чи пов'язана якась конкретна церква з РПЦ. Якщо так – оголосить припис про розрив зв'язку, і якщо церква дослухається, то не буде позбавлена реєстрації. Якщо ні – суд вирішуватиме, чи забороняти її діяльність. На уривання зв'язку з РПЦ кожна церква матиме дев'ять місяців.
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