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«Україна успішно виконує захисну операцію в Курській області», — Руслан Стефанчук

Також Рада ухвалила закон про виплати військовим за участь в операціях поза межами України.

«Україна успішно виконує захисну операцію в Курській області», — Руслан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Під час брифінгу спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна проводить ефективно захисну операцію в Курській області і Верховна рада зробить все, що потрібно для успішної перемоги.

Про це повідомляє LB.ua.

"Україна проводить свою операцію по захисту України доволі ефективно. Проводить зовнішні бойові операції не тільки на території України", — зазначає спікер.

Також Стефанчук повідомив, що сьогодні, 20 серпня, народні депутати ухвалила закон про виплати військовим за участь в операціях поза межами України. 

"Сьогодні ми проголосували у Верховній раді поширення статусу за всі ті здобутки, які наші воїни отримують не тільки на території України, а й за межами", — зазначив Стефанчук.

За словами спікера Рада готує проведення дискусій з військовими і робитиме все, що "потрібно для нашої успішної перемоги".

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