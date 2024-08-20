Рада ратифікує Римський статут 21 серпня, повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
“Ми сподіваємося, що це буде вже завтра”, – сказав Мережко.
За його словами, ратифікація не несе загроз для українських військових. Є певні запобіжники, які дозволяють захистити наших військових.
- Сьогодні парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду із поправками.
- Держава підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його.
- Ратифікувати Римський статут збираються цього року. 15 серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
- Мережко пояснював, що ратифікація Римського статуту дозволить Україні як державі-учасниці звертатися безпосередньо до тих держав-учасниць, на території яких може зʼявитися Путін і його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.