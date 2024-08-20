Очільник профільного комітету Ради зазначив, що ратифікація не несе загроз для українських військових.

Рада ратифікує Римський статут 21 серпня, повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

“Ми сподіваємося, що це буде вже завтра”, – сказав Мережко.

За його словами, ратифікація не несе загроз для українських військових. Є певні запобіжники, які дозволяють захистити наших військових.