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Мережко: Рада ратифікує Римський статут 21 серпня

Очільник профільного комітету Ради зазначив, що ратифікація не несе загроз для українських військових.

Мережко: Рада ратифікує Римський статут 21 серпня
Олександр Мережко
Фото: РБК

Рада ратифікує Римський статут 21 серпня, повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

“Ми сподіваємося, що це буде вже завтра”, – сказав Мережко. 

За його словами, ратифікація не несе загроз для українських військових. Є певні запобіжники, які дозволяють захистити наших військових. 

  • Сьогодні парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду із поправками. 
  • Держава підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його.
  • Ратифікувати Римський статут збираються цього року. 15 серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
  • Мережко пояснював, що ратифікація Римського статуту дозволить Україні як державі-учасниці звертатися безпосередньо до тих держав-учасниць, на території яких може зʼявитися Путін і його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.
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