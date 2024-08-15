Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту

15 серпня Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Закон передбачає, що Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генсеку ООН ратифікаційної грамоти.

Україна заявляє, що упродовж семи років після набрання статутом чинності вона не визначає юрисдикції МКС щодо злочинів, передбачених статтею 8 статуту (йдеться про воєнні злочини).

Як ідеться у пояснювальній записці від міністра юстиції Дениса Малюськи, Римський статут був підписаний від імені України 20 січня 2000 року. Одна зі статей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає, що сторони співпрацюють із метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації статуту і пов’язаних з ним документів.

Ратифікація Римського статуту дасть можливість нашій державі набути повноправне членство в Міжнародному кримінальному суді. Україна зможе брати участь у роботі Асамблеї держав – учасниць Римського статуту, зможе подавати кандидатури для обрання суддів та прокурорів МКС.