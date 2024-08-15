Мільйонні розкрадання в "Харківобленерго": оголосили п'ять підозр

Оголосили про підозри особам, які розікрали близько 12,5 млн грн АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання. Всього злочинна група планувала розікрасти 120 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства.

Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.

Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.

Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн.

Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.

А після проведення детективами процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.

Наразі про підозру повідомили 5 особам:

в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.);

керівнику відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»;

керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;

приватному оцінювачу;

керівнику комерційного підприємства.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Двох співорганізаторів злочинної схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всього кола осіб, причетних до вчинення злочину.