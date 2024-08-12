У начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу виявили необґрунтованих активів на понад 19 млн гривень.

Про це пише ДБР та НАЗК. За даними Оpendatabot, останнім начальником Держекоінфспекції Карпатського округу був Ладовський Микола Васильович. Зараз очолює структуру виконуючий обов'язки начальника Сергій Гаєвський.

Бюро ініціювало моніторинг способу життя чиновника Національним агентством з питань запобігання корупції і за результатами перевірки НАЗК підтвердило наявність у чиновника необґрунтованих активів.

Працівники ДБР провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця та членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях і автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

Фото: ДБР Обшуки у начальника Держекоінспекції Карпатського округу

Були вилучені документи, а також зафіксовані відомості, що могли бути використані під час проведення моніторингу способу життя посадовця.

Перевірка підтвердила, що протягом 2020–2023 років він, члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням набули необґрунтованих активів на загальну суму 19 млн 313 тис. гривень.

Серед цих незаконних активів:

автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн;

автомобіль Volkswagen Touareg 2021 р.в. вартістю 2,7 млн грн;

чотири квартири в Івано-Франківську загальною вартістю 4,3 млн грн;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн;

Фото: ДБР Один із активів начальника Держекоінспекції Карпатського округу

Дружина службовця стала власницею двох коштовних транспортних засобів, не маючи на це достатньо коштів із законних джерел.

Також вона набула у власність нежитлове приміщення загальною площею понад 208 кв м в Івано-Франківську за нібито 596 тис. грн, які згодом подарувала дочці. Реальна вартість нерухомості складає близько 3 млн грн.

Сам службовець придбав трикімнатну квартиру загальною площею понад 82 кв м. Середня вартість такого помешкання складає близько мільйона гривень.

Також він набув у власність двокімнатну квартиру загальною площею 75,8 кв м, яку згодом подарував дочці. Службовець намагався довести, що квартира була придбана дочкою. Проте НАЗК зібрало докази, які свідчать, що саме він придбав зазначений актив, реальна ринкова вартість якого складає понад 850 тис. грн.

Щодо однокімнатної квартири площею 48 кв м вартістю 486 тис. грн, то її службовцю «подарувала» на знак вдячності третя особа. НАЗК з’ясувало, що житло було придбане за дорученням самого службовця, а його вартість перевищує 1,2 млн грн.

Ця ж особа згодом придбала ще одну – трикімнатну квартиру, не будучи на це фінансово спроможною. Згодом встановили, що житло, реальна ринкова вартість якого становить понад 1,5 млн грн, набув саме ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Фото: ДБР Знайдені речі під час обшуків у начальника Держекоінспекції Карпатського округу

"Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення чиновника (ч. 1 ст. 368-5 КК України)", – йдеться у повідомленні Бюро.