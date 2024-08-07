Перевіряють причетність підозрюваного до підпалів шести автомобілів у Дніпрі та Одесі.

Повідомили про підозру одеситу, який у Дарницькому районі Києва на замовлення підпалив автомобіль "Volkswagen Transporter" з символікою ЗСУ.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. В СБУ уточнили, що затриманим є фітнес-тренер.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 32-річному мешканцю м. Одеси повідомлено про підозру у перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України в особливий період шляхом підпалу автомобіля військовослужбовця (ч. 1 ст. 114-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

32-річний підозрюваний через телеграм познайомився з невідомою особою, яка запропонувала йому гроші за підпал автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають символіку збройних формувань.

Чоловік мав знайти автомобіль, який планує підпалити, сфотографувати його та узгодити свої подальші дії із замовником. Після підпалу як звіт про виконану роботу також потрібно було надіслати фото та відео.

29 липняпідозрюваний приїхав до столиці та орендував подобово квартиру на масиві Осокорки. У цьому ж районі він придбав легкозаймисту речовину, одягнув на себе темний одяг та о 3 годині ночі пішов у двір сусіднього будинку.

Там був припаркований автомобіль Volkswagen Transporter зі знаками належності до Збройних Сил України (хрест з гербом України та написом "Збройні Сили України").

Підозрюваний підпалив машину та зняв це на відео, яке потім надіслав замовнику. На ранок він повернувся назад до Одеси.

Фото: Киїська міська прокуратура Знищений автомобіль

Фото: Київська міська прокуратура Вилучені докази

Правоохоронці опрацювали камери у будинках навколо місця події та згодом встановили особу підозрюваного, якого затримали наступного дня в Одесі.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Перевіряють причетність підозрюваного до підпалів 6 автомобілів у Дніпрі та Одесі.