Їй загрожує 12 років за ґратами.

Викрили на шахрайстві та затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника, які намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

Про це повідомили у ДБР та в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що головна спеціалістка одного з управлінь за 120 тисяч доларів США обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Фото: ДБР Вилучені гроші

Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

У червні 2024 року вона отримала 2 600 доларів від керівника одного з фермерських господарств. За ці кошти вона нібито мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.

1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів.

При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів.

Фото: ДБР Чиновницю Мін'юсту викрили на шахрайстві

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано. Фігурантам оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Передбачене статтями покарання – до 12 років позбавлення волі.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті 60 тис дол. кожному.

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