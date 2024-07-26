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Суддю із Сумщини посадили на 6 років за хабарництво

Суддю викрили ще у 2019 році на отриманні хабаря. 

Суддю із Сумщини посадили на 6 років за хабарництво
Зачитування вироку у справі
Фото: САП

26 липня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок судді Господарського суду Сумської області, яку викрили у червні 2019 року на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це йдеться у повідомленні САП. 

Суддю визнали винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією ½ належного їй на праві власності майна та забороною обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

  • На початку червня 2019 року суддя вимагала 4000 доларів за винесення позитивного рішення у справі, яка перебувала у неї на розгляді стосовно скасування рішення селищної ради щодо надання дозволу на розробку проекту землевідведення для зміни цільового статусу земельної ділянки.
  • 5 червня 2019 року, перебуваючи у себе в квартирі, суддя отримала наперед обумовлену суму грошей від посередника, який представляв інтереси позивача у справі. 
  • У той же день, об 11 год. у Господарському суді Сумської області відбулося судове засідання під головуванням цієї ж судді. Вона повністю задовольнила позов  про скасування рішення селищної ради.

Суддя з Броварів отримав підозру через відпочинок на круїзному лайнері під виглядом службового відрядження.

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