Суддю із Сумщини посадили на 6 років за хабарництво

Суддю викрили ще у 2019 році на отриманні хабаря.

26 липня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок судді Господарського суду Сумської області, яку викрили у червні 2019 року на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це йдеться у повідомленні САП.

Суддю визнали винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією ½ належного їй на праві власності майна та забороною обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

На початку червня 2019 року суддя вимагала 4000 доларів за винесення позитивного рішення у справі, яка перебувала у неї на розгляді стосовно скасування рішення селищної ради щодо надання дозволу на розробку проекту землевідведення для зміни цільового статусу земельної ділянки.

5 червня 2019 року, перебуваючи у себе в квартирі, суддя отримала наперед обумовлену суму грошей від посередника, який представляв інтереси позивача у справі.

У той же день, об 11 год. у Господарському суді Сумської області відбулося судове засідання під головуванням цієї ж судді. Вона повністю задовольнила позов про скасування рішення селищної ради.

Суддя з Броварів отримав підозру через відпочинок на круїзному лайнері під виглядом службового відрядження.