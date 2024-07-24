Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

На Тернопільщині викрили корупційну схему у районному ТЦК, учасники якої наживались на військовозобовʼязаних до 150 000 доларів на місяць.

Про це повідомили у Національній поліції.

Зазначається, що схему для бажаючих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області.

Як розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. Наприклад, за оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів.

Від 5000 до 15 000 тисяч доларів "коштував" вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що організатору незаконних заробітків допомагали п'ятеро спільників.

Учасники схеми створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи. Надалі таких осіб за гроші звільняли з військової служби. Наразі працівники карного розшуку встановили, що фігуранти «допомогли» майже 150 особам.

Правоохоронці встановили, що посадовцям наживатись на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Наразі поліцейські встановлюють усіх спільників.

Поліцейські з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 000 доларів, 80 000 євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців.

Фото: Нацпол Вилучені гроші

Фото: Нацпол На Тернопільщині викрили корупційну схему у РТЦК

Організатору корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП щодо організації та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Від трьох до восьми років з конфіскацією майна загрожує й одному зі спільників. Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозр організатору та п'ятьом спільникам ще й за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України в складі організованої злочинної групи.

Триває досудове розслідування.

Раніше у обласному ТЦК Тернопільщини запевнили, що всебічно сприятимуть проведенню слідства.