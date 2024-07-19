Правоохоронці провели 70 обшуків у майже всіх регіонах України.

У ході масштабної спецоперації у майже всіх регіонах України правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям щодо розкрадання 138 млн гривень, призначених для ЗСУ. Обшуки проходили в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств у західному, центральному, південному та східному регіонах.

Про це пише Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони і ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.

Фото: Офіс генпрокурора Один із викритих службовців

Фото: Офіс генпрокурора Одна із викритих службовиць

Серед підозрюваних є 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Фото: Офіс генпрокурора Один із затрималих службовців

Фото: Офіс генпрокурора Один із викритих службовців

Одному з підозрюваних, начальнику регіонального КЕВ інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: Офіс генпрокурора Один із викритих службовців

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.