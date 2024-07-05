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На Харківщині повернули державі прикордонну земельну ділянку вартістю 11 млрд грн

Ділянку повинні використовувати виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ.

На Харківщині повернули державі прикордонну земельну ділянку вартістю 11 млрд грн
Земельна ділянка, яка продається
Фото: olxcdn.com

На Харківщині прокуратура через суд повернула державі прикордонну земельну ділянку вартістю майже 11 млрд грн, яку повинні використовувати для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

"Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова щодо повернення у власність держави земельної ділянки площею майже 407 га та вартістю близько 11 млрд гривень, яка знаходиться уздовж російсько-українського кордону на Харківщині", – йдеться у повідомленні. 

Встановлено, що спірна земельна ділянка на території Вовчанської громади незаконно вибула з державної власності у комунальну та перебувала в оренді у приватного підприємства. Фірма використовувала землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

При цьому спірна земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ.

"Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають служити для оборони держави та забезпечення діяльності органів прикордонної служби", наголосили у прокуратурі. 

Господарський суд Харківської області задовольнив позовні вимоги прокуратури в повному обсязі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

У підпорядкування Міністерства оборони України на Віннчині повернули дві земельні ділянки площею 500 гектарів та вартістю 17 мільйонів гривень. Раніше землю органи місцевого самоврядування вивели із держвласності. 

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