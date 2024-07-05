На Харківщині повернули державі прикордонну земельну ділянку вартістю 11 млрд грн

Ділянку повинні використовувати виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ.

На Харківщині прокуратура через суд повернула державі прикордонну земельну ділянку вартістю майже 11 млрд грн, яку повинні використовувати для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова щодо повернення у власність держави земельної ділянки площею майже 407 га та вартістю близько 11 млрд гривень, яка знаходиться уздовж російсько-українського кордону на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що спірна земельна ділянка на території Вовчанської громади незаконно вибула з державної власності у комунальну та перебувала в оренді у приватного підприємства. Фірма використовувала землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

При цьому спірна земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ.

"Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають служити для оборони держави та забезпечення діяльності органів прикордонної служби", наголосили у прокуратурі.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовні вимоги прокуратури в повному обсязі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

У підпорядкування Міністерства оборони України на Віннчині повернули дві земельні ділянки площею 500 гектарів та вартістю 17 мільйонів гривень. Раніше землю органи місцевого самоврядування вивели із держвласності.