МКС міг видати кілька сотень непублічних ордерів на арешт росіян

Кількість непублічних ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт достеменно невідома і може сягати сотень.
Про це заявив голова Комітету правової політики Денис Маслов, повідомили у пресслужбі Верховної Ради.
Він зазначив, що офіційно Міжнародний кримінальний суд опублікував шість ордерів на арешт: Путіна, Львової-Бєлової, командувача дальньої авіації, командувача ЧФ РФ, Герасимова та Шойгу. Їх оприлюднили для того, щоб запобігти наступним злочинам.
За словами Маслова, завжди існують й непублічні ордери.
"Ордери впливають і на виконавців злочинних наказів. Якщо керівництву вже видані ордери, то велика ймовірність, що такі ордери існують і для підлеглих", – додав він.
- 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова.
- У березні видали ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова. Вони несуть відповідальність за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.
- Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ. Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму телеграмі погрожував "обстріляти МКС ракетами".
- Постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини. Однак, МКС суд не ухвалює заочних вироків, тому для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі. Тож тепер Путін не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.
- У липні того ж року США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду.
- Тоді ж у Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії. У Центрі працюють українські, європейські та американські прокурори, а також прокурори МКС. Вони розслідують та збирають докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.