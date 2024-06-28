МКС міг видати кілька сотень непублічних ордерів на арешт росіян

Поки що є шість публічних ордерів.

Кількість непублічних ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт достеменно невідома і може сягати сотень.

Про це заявив голова Комітету правової політики Денис Маслов, повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Він зазначив, що офіційно Міжнародний кримінальний суд опублікував шість ордерів на арешт: Путіна, Львової-Бєлової, командувача дальньої авіації, командувача ЧФ РФ, Герасимова та Шойгу. Їх оприлюднили для того, щоб запобігти наступним злочинам.

За словами Маслова, завжди існують й непублічні ордери.

"Ордери впливають і на виконавців злочинних наказів. Якщо керівництву вже видані ордери, то велика ймовірність, що такі ордери існують і для підлеглих", – додав він.