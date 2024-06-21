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У вересні під час з'їзду оберуть суддю КСУ та розпочнуть переобрання складу ради суддів

З’їзд суддів відбудеться у два етапи, перший – 18 вересня, другий – у березні 2025 року.

У вересні під час з'їзду оберуть суддю КСУ та розпочнуть переобрання складу ради суддів
Рада суддів України. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Ради суддів України

18 вересня цього року відбудеться перший етап ХХ з'їзду суддів. Другий етап запланований на березень 2025 року.  Тривала перерва у роботі XX з’їзду обумовлена складними процедурами відбору суддів КСУ та членів Ради правосуддя. Як інформує Судово-юридична газета, відповідне рішення ухвалила на своєму засіданні Рада суддів України 21 червня.

У порядку роботи З’їзду:

  • обрання трьох суддів Конституційного Суду України по квоті з’їзду суддів
  • обрання двох членів Вищої ради правосуддя (у березні 2025 року закінчується строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій)
  • переобрання складу Ради суддів України
  • затвердження оновленої редакції Кодексу суддівської етики
  • Звіт Ради суддів України
  • Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів про її діяльність
  • Інформація Державної судової адміністрації щодо фінансового та матеріального забезпечення судів.

18 вересня, під час першого етапу ХХ з'їзду суддів у Києві, оберуть суддю Конституційного суду України, оскільки Дорадча група експертів вже визначила двох кандидатів на одну з вакантних посад судді КСУ по квоті з’їзду суддів.

Також 18 вересня розпочнеться переобрання складу Ради суддів, оскільки діючий склад працює з 2021 року, до того ж двоє членів РСУ у 2023 році були обрані у склад Вищої ради правосуддя.

За словами голови РСУ Богдана Моніча, проведення першого етапу з’їзду 18 вересня обумовлено позицією міжнародних партнерів України, від яких залежить надання країні матеріально-технічної та фінансової допомоги. Саме партнери України наполягають на проведенні з’їзду суддів і обранні хоча б одного судді КСУ по квоті з’їзду суддів якомога швидше.

"Більш пізні строки проведення з’їзду будуть сприйняті нашими партнерами негативно. Не хотілося б, щоб нас потім звинуватили у саботажі", – наголосив Моніч.

Також голова РСУ зазначив, що проекти технічної допомоги USAID та Pravo-Justice вже погодилися допомогти з проведенням з’їзду суддів.

Крім того, РСУ вирішила звернутися до ВККС з проханням не призначати кваліфікаційний іспит у рамках конкурсів на посади суддів судів апеляційної інстанції, а також ВАКС та АП ВАКС, на дати проведення з’їзду, щоб потенційним делегатам з’їзду – учасникам конкурсів, не довелося обирати між іспитом та участю у роботі з’їзду.

Кандидати на посади суддів КСУ мають не тільки подати документи, а й пройти достатньо довгу спеціальну перевірку, скласти кваліфікаційний іспит, пройти співбесіди з членами Дорадчої групи експертів та отримати відповідні рекомендації.

Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя також мають пройти спеціальну перевірку, яка може тривати кілька місяців, пройти співбесіди з членами Етичної ради і отримати рекомендації.

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