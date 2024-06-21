У вересні під час з'їзду оберуть суддю КСУ та розпочнуть переобрання складу ради суддів

18 вересня цього року відбудеться перший етап ХХ з'їзду суддів. Другий етап запланований на березень 2025 року. Тривала перерва у роботі XX з’їзду обумовлена складними процедурами відбору суддів КСУ та членів Ради правосуддя. Як інформує Судово-юридична газета, відповідне рішення ухвалила на своєму засіданні Рада суддів України 21 червня.
У порядку роботи З’їзду:
- обрання трьох суддів Конституційного Суду України по квоті з’їзду суддів
- обрання двох членів Вищої ради правосуддя (у березні 2025 року закінчується строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій)
- переобрання складу Ради суддів України
- затвердження оновленої редакції Кодексу суддівської етики
- Звіт Ради суддів України
- Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів про її діяльність
- Інформація Державної судової адміністрації щодо фінансового та матеріального забезпечення судів.
18 вересня, під час першого етапу ХХ з'їзду суддів у Києві, оберуть суддю Конституційного суду України, оскільки Дорадча група експертів вже визначила двох кандидатів на одну з вакантних посад судді КСУ по квоті з’їзду суддів.
Також 18 вересня розпочнеться переобрання складу Ради суддів, оскільки діючий склад працює з 2021 року, до того ж двоє членів РСУ у 2023 році були обрані у склад Вищої ради правосуддя.
За словами голови РСУ Богдана Моніча, проведення першого етапу з’їзду 18 вересня обумовлено позицією міжнародних партнерів України, від яких залежить надання країні матеріально-технічної та фінансової допомоги. Саме партнери України наполягають на проведенні з’їзду суддів і обранні хоча б одного судді КСУ по квоті з’їзду суддів якомога швидше.
"Більш пізні строки проведення з’їзду будуть сприйняті нашими партнерами негативно. Не хотілося б, щоб нас потім звинуватили у саботажі", – наголосив Моніч.
Також голова РСУ зазначив, що проекти технічної допомоги USAID та Pravo-Justice вже погодилися допомогти з проведенням з’їзду суддів.
Крім того, РСУ вирішила звернутися до ВККС з проханням не призначати кваліфікаційний іспит у рамках конкурсів на посади суддів судів апеляційної інстанції, а також ВАКС та АП ВАКС, на дати проведення з’їзду, щоб потенційним делегатам з’їзду – учасникам конкурсів, не довелося обирати між іспитом та участю у роботі з’їзду.
Кандидати на посади суддів КСУ мають не тільки подати документи, а й пройти достатньо довгу спеціальну перевірку, скласти кваліфікаційний іспит, пройти співбесіди з членами Дорадчої групи експертів та отримати відповідні рекомендації.
Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя також мають пройти спеціальну перевірку, яка може тривати кілька місяців, пройти співбесіди з членами Етичної ради і отримати рекомендації.