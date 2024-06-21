Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаПраво

Президент Таджикистану підписав закон, який забороняє носити “чужий для нацкультури одяг”

Йдеться, найімовірніше, про мусульманський одяг. Влада таким чином втручається в особисте життя людей, вважають противники нововведення.

Президент Таджикистану підписав закон, який забороняє носити “чужий для нацкультури одяг”
Фото: Igor Kovalenko/EPA

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав закон “Про впорядкування урочистостей і обрядів”, який забороняє ввезення, продаж та носіння у громадських місцях одягу, “чужого для національної культури”.

Про це йдеться на сайті таджицького лідера, пише Радіо Свобода.

Який одяг вважається “чужим” – у законі не уточнюється. Проте експерти вважають, що йдеться про мусульманський одяг – з урахуванням багаторічної практики боротьби з нею влади Таджикистану. 

Під заборону може підпасти не лише хіджаб, а й сатр – хустка, яку мусульманки пов’язують на голову.

Фізичних осіб, які порушать заборону, можуть оштрафувати на вісім тисяч сомоні (понад 700 доларів), посадовцям загрожує штраф у розмірі майже 40 тисяч сомоні.

Відповідно до закону, під заборону потрапив “Ідгардак” – звичай, пов’язаний із мусульманськими святами Курбан-байрамі і Рамазан-байрам і святом Навруз. У цей час діти одягаються в гарний одяг і обходять будинки з великими сумками, випрошуючи різноманітні частування.

Пресслужба таджицького президента уточнює, що закони були ухвалені з метою “захисту споконвічних цінностей і національної культури”, запобігання забобонам, а також “надмірностям і марнотратству” в проведенні свят.

Парламент Таджикистану ухвалив законопроєкт без винесення його на громадське обговорення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Противники закону заявляють, що влада таким чином втручається в особисте життя людей, починаючи від вибору імен і прізвищ і закінчуючи розмірами столів, могил і надгробків.

Ліга мусульманських учених засудила законопроєкт про заборону носіння хіджабу в Таджикистані, а деякі екстремістські священнослужителі в Афганістані навіть оголосили “джихад”.

  • Міжнародні правозахисні організації не раз критикували владу Таджикистану за тиск на жінок, які носять мусульманський одяг, і їх дискримінацію. У минулому правоохоронні органи проводили масові рейди проти жінок у релігійному одязі, а також чоловіків із бородою. Їх доставляли до відділень міліції, змушували відмовитися від релігійного одягу, а чоловікам зголювали бороди.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies