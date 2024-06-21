Президент Таджикистану підписав закон, який забороняє носити “чужий для нацкультури одяг”

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав закон “Про впорядкування урочистостей і обрядів”, який забороняє ввезення, продаж та носіння у громадських місцях одягу, “чужого для національної культури”.
Про це йдеться на сайті таджицького лідера, пише Радіо Свобода.
Який одяг вважається “чужим” – у законі не уточнюється. Проте експерти вважають, що йдеться про мусульманський одяг – з урахуванням багаторічної практики боротьби з нею влади Таджикистану.
Під заборону може підпасти не лише хіджаб, а й сатр – хустка, яку мусульманки пов’язують на голову.
Фізичних осіб, які порушать заборону, можуть оштрафувати на вісім тисяч сомоні (понад 700 доларів), посадовцям загрожує штраф у розмірі майже 40 тисяч сомоні.
Відповідно до закону, під заборону потрапив “Ідгардак” – звичай, пов’язаний із мусульманськими святами Курбан-байрамі і Рамазан-байрам і святом Навруз. У цей час діти одягаються в гарний одяг і обходять будинки з великими сумками, випрошуючи різноманітні частування.
Пресслужба таджицького президента уточнює, що закони були ухвалені з метою “захисту споконвічних цінностей і національної культури”, запобігання забобонам, а також “надмірностям і марнотратству” в проведенні свят.
Парламент Таджикистану ухвалив законопроєкт без винесення його на громадське обговорення.
Противники закону заявляють, що влада таким чином втручається в особисте життя людей, починаючи від вибору імен і прізвищ і закінчуючи розмірами столів, могил і надгробків.
Ліга мусульманських учених засудила законопроєкт про заборону носіння хіджабу в Таджикистані, а деякі екстремістські священнослужителі в Афганістані навіть оголосили “джихад”.
- Міжнародні правозахисні організації не раз критикували владу Таджикистану за тиск на жінок, які носять мусульманський одяг, і їх дискримінацію. У минулому правоохоронні органи проводили масові рейди проти жінок у релігійному одязі, а також чоловіків із бородою. Їх доставляли до відділень міліції, змушували відмовитися від релігійного одягу, а чоловікам зголювали бороди.