Правозахисники закликають зупинити масову церемонію одруження 100 дівчат у Нігерії

Держава може змушувати дівчат до шлюбу через фінансову вигоду.

Правозахисники в Нігерії запустили петицію про зупинку масової церемонії одруження 100 дівчат і молодих жінок, який викликав обурення в західноафриканській країні.

Про це пише The Guardian.

План, автором якого є Абдулмалік Саркіндаджі, спікер національних зборів у переважно мусульманській країні, розкритикувала міністерка у справах жінок Нігерії Уджу Кеннеді-Оханеньє. Вона планує наступного тижня домагатися судової заборони на припинення церемонії та вимагає встановити, чи серед дівчат є неповнолітні.

За словами Саркіндаджі, дівчата та молоді жінки були сиротами. Їх батьків вбили під час нападів банд викрадників на півночі Нігерії. Спікер заявив, що виплатить посаг женихам.

Петиція набрала понад 8000 підписів, у ній, зокрема, зазначено, що уряд країни має надавати першочергову увагу освіті дівчат, а не примушувати їх до шлюбу.

Критики стурбовані тим, що дівчат змушують до шлюбу заради фінансової вигоди.