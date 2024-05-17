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Правозахисники закликають зупинити масову церемонію одруження 100 дівчат у Нігерії

Держава може змушувати дівчат до шлюбу через фінансову вигоду.

Правозахисники закликають зупинити масову церемонію одруження 100 дівчат у Нігерії
Фото: Kola Sulaimon

Правозахисники в Нігерії запустили петицію про зупинку масової церемонії одруження 100 дівчат і молодих жінок, який викликав обурення в західноафриканській країні.

Про це пише The Guardian.

План, автором якого є Абдулмалік Саркіндаджі, спікер національних зборів у переважно мусульманській країні, розкритикувала міністерка у справах жінок Нігерії Уджу Кеннеді-Оханеньє. Вона планує наступного тижня домагатися судової заборони на припинення церемонії та вимагає встановити, чи серед дівчат є неповнолітні.

За словами Саркіндаджі, дівчата та молоді жінки були сиротами. Їх батьків вбили під час нападів банд викрадників на півночі Нігерії. Спікер заявив, що виплатить посаг женихам.

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Петиція набрала понад 8000 підписів, у ній, зокрема, зазначено, що уряд країни має надавати першочергову увагу освіті дівчат, а не примушувати їх до шлюбу.

Критики стурбовані тим, що дівчат змушують до шлюбу заради фінансової вигоди.

  • Дитячі шлюби поширені на переважно мусульманській півночі Африки, де рівень бідності вищий, ніж на півдні, де переважає християнство. Хоча згідно з федеральним законодавством шлюбний вік становить 18 років, штати у Нігерії можуть встановлювати його на свій розсуд.
  • Речник Саркіндаджі додав, що згідно з законами шаріату, які практикуються в державі, дівчина може вийти заміж, коли вона досягне статевої зрілості.
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