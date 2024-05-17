У Туреччині затримали 239 осіб, підозрюваних у зв'язках з Робітничою партією Курдистану

У 22 провінціях Туреччини правоохоронці провели масштабну антитерористичну операцію, повідомив на соцплатформі X міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

Унаслідок затримано 239 осіб, підозрюваних у зв'язках з Робітничою партією Курдистану.

“Під час операції BOZDOĞAN-3 проти сепаратистської терористичної організації у 22 затримали 239 підозрюваних, які перебували в розшуку”, ‒ написав Єрлікая.

Вони серед іншого сприяли незаконному в’їзду членів організації у Туреччину, брали участь у незаконних демонстраціях та вели пропаганду РПК у соціальних мережах.

Cпецоперація проводилася, зокрема, у найбільших містах країни: Анкарі, Стамбулі, Ізмірі та Анталії. Правоохоронці вилучили незареєстровану зброю, документи та цифрові матеріали.

Міністр запевнив, що Анкара продовжить боротьбу до нейтралізації останнього терориста.

2️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2️⃣3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin… pic.twitter.com/WfG2soLpoS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2024