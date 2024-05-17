У Туреччині затримали 239 осіб, підозрюваних у зв'язках з Робітничою партією Курдистану

У 22 провінціях Туреччини правоохоронці провели масштабну антитерористичну операцію, повідомив на соцплатформі X міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.
Унаслідок затримано 239 осіб, підозрюваних у зв'язках з Робітничою партією Курдистану.
“Під час операції BOZDOĞAN-3 проти сепаратистської терористичної організації у 22 затримали 239 підозрюваних, які перебували в розшуку”, ‒ написав Єрлікая.
Вони серед іншого сприяли незаконному в’їзду членів організації у Туреччину, брали участь у незаконних демонстраціях та вели пропаганду РПК у соціальних мережах.
Cпецоперація проводилася, зокрема, у найбільших містах країни: Анкарі, Стамбулі, Ізмірі та Анталії. Правоохоронці вилучили незареєстровану зброю, документи та цифрові матеріали.
Міністр запевнив, що Анкара продовжить боротьбу до нейтралізації останнього терориста.
2️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2️⃣3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin… pic.twitter.com/WfG2soLpoS
- У березні Bloomberg написав, що Туреччина прагне розширити свою транскордонну військову операцію проти курдських бойовиків в Іраку.
- Анкара застосувала так звану військову стратегію “чорнильних плям” для захоплення контролю над важкопрохідною прикордонною територією Іраку, створивши в регіоні понад 100 військових форпостів.
- У грудні та січні в Іраку десятки турецьких солдатів були вбиті внаслідок нападів, у в яких Туреччина звинуватила РПК. Після цього Ердоган пообіцяв активізувати військові операції як проти РПК, так і проти її відгалуження − загонів народної самооборони (YPG) у Сирії.