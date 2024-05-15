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Стефанчук після зустрічі з Ердоганом: Україна прагне миру, але не в обмін на свої території

Президент Туреччини запевнив, що масштабна підтримка України продовжуватиметься.

Стефанчук після зустрічі з Ердоганом: Україна прагне миру, але не в обмін на свої території
Президент Туреччини Реджеп Ердоган і Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук після завершення офіційного візиту до Туреччини та зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом заявив - Україна миру, але не в обмін на свої території.

Про це йдеться в дописі Стефанчука у фейсбуці.

"Окрема увага — Формулі миру Президента України Володимира Зеленського. Подякував Туреччині за підтримку ініціативи й за лідерство турецької сторони у межах імплементації пункту щодо продовольчої безпеки. Наголосив, що Україна прагне чесного й справедливого миру, але не в обмін на власні території", - підкреслив спікер.

На зустрічі з Ердоганом Стефанчук обговорив питання звільення військовополонених і політичних бранців Кремля, зокрема, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Президент Турецької Республіки, за словами Голови ВРУ, акцентував, що Туреччина з моменту вторгнення Росії у Крим виступила на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а ще запевнив, що масштабна підтримка нашої держави продовжуватиметься. Також Ердоган запевнив, що підтримує формулу миру.

  • Напередодні у коментарі LB.ua Стефанчук, коментуючи так званий «план Ердогана», сказав, що країна може визначати «формулу миру».
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