У Харкові під російський обстріл потрапила центральна частина міста, є поранені

"Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років — госпіталізовані", - зазначив керівник ОВА.

"Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", - зазначив очільник Харкова.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, "приліт" припав на район щільної житлової забудови.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies