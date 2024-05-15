У Харкові під російський обстріл потрапила центральна частина міста, є поранені

Увечері 15 травня російські окупанти знову атакували Харків, зокрема, Шевченківський район.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, "приліт" припав на район щільної житлової забудови.
"Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", - зазначив очільник Харкова.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок пошкоджено п'ятиповерхову будівлю.
"Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років — госпіталізовані", - зазначив керівник ОВА.
- 14 травня Харків двічі опинився під ворожими обстрілами. Зранку росіяни вдарили по густонаселеному Київському району Харкова керованими авіабомбами. У результаті були поранені декілька жителів.
- Після обіду ворожий удар припав на район житлової забудови. Ввечері того ж дня влада області повідомила про понад 20 поранених.