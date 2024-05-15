Більше половини українців із розумінням ставляться до підвищення цін на електрику, - опитування

40 % вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням.

Більше половини українців (55%) із розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

45 % опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % - що тариф варто підвищити всім споживачам.

Разом із тим, 40 % вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням.

Про необхідність підвищення тарифів з урахуванням статку та споживання частіше зазначають мешканці центральних областей, обласних центрів, молодші та заможніші опитані.

Більшість респондентів (67 %) погоджуються з тим, що у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Близько чверті (26 %) з цим не погоджуються. Опитані із сільської місцевості та групи з нижчим доходом частіше за інших не погоджуються з цією тезою.

70% опитаних вважають, що минулорічне підвищення тарифу дозволило відновити на належному рівні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. На питання про те, чи були відновлені потужності протягом минулого року, 59 % респондентів відповіли, що інфраструктура була відновлена на достатньому рівні, 11 % - що відновлена повністю.

Ще 15% респондентів вважають, що інфраструктура була відновлена на недостатньому рівні, 2 % - що не була відновлена взагалі. 13 % опитаних не змогли визначитись щодо цього питання. Жителі східних областей, обласних центрів та опитані середнього віку оцінюють ефективність відновлення гірше.

На думку 41 % респондентів, всю енергетичну інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз. 52 % вважають, що наразі відновлювати потрібно тільки найважливіші об’єкти, а решту - після війни. Ще 3 % дотримуються думки, що будь-яке відновлення потрібно відкласти на післявоєнний період. Мешканці півдня та міст частіше вважають, що всю інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8 %.