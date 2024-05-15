Вісімнадцять людей отримали поранення, троє — у важкому стані.

Сьогодні, 15 травня, в обід російська авіація атакувала трьома КАБами центральну частину Херсона.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, основний удар прийшовся на житловий сектор міста та цивільну інфраструктуру.

Фото: МВС

Унаслідок авіаудару пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

Фото: МВС

Відомо про вісімнадцятьох поранених – наймолодшому лише 15 років, а найстаршій – 98 років. Троє постраждалих у важкому стані госпіталізовані.

У МВСУкраїни розповіли, що через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами, їх вдалося швидко ліквідувати.

Фото: МВС

Працівникам ДСНС вдалося врятували трьох дітей та жінку. Їх передали медикам.