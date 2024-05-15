У Prozorro.Продажі протягом тижня відбулося 9 аукціонів з продажу невручених посилок Укрпошти

На складах компанії лежать десятки тисяч непотрібних посилок. Раніше такі поштові відправлення знищували.

У системі Prozorro.Продажі протягом тижня відбулося дев'ять аукціонів з продажу невручених посилок Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі, передає Liga.net.

Зазначається, що торги пройшли за величезної конкуренції, а один з аукціонів узагалі став рекордним – на нього заявилося 115 учасників. Він тривав 17 з половиною годин і закінчився лише під ранок середи.

Як повідомлялося, Укрпошта вирішила продати невручені посилки, які протягом пів року не забрав зі складу ні отримувач, ні відправник. До складу лота входять 100 таких коробок, їхній вміст невідомий.

Вартість посилок на торгах стартує з 1200 гривень. Фінальна ціна на рекордному аукціоні сягнула 160 000 грн, на інших – від 30 000 грн до 131 000 грн.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, на складах компанії лежать десятки тисяч непотрібних посилок. Компанія продає їх лотами по 100 штук. Раніше такі поштові відправлення знищувалися.

Ні Укрпошта, ні потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що всередині. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах.