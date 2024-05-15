У Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)

За останніми даними, відомо про 5 поранених.

Сьогодні, 15 травня, у Миколаєві пролунали вибухи.

“2 прильоти. Максимум уваги”, – повідомив об 11:46 очільник ОВА Віталій Кім.

Зі свого боку мер міста Олександр Сєнкевич також повідомив про вибух.

“У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!!” – написав він.

Оновлено, 12:49. Пізніше Віталій Кмі повідомив, що внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх.

Оновлено, 14:32. “Вже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно”, - повідомив Кім.