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У Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)

За останніми даними, відомо про 5 поранених. 

У Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Ілюстративне фото: Миколаїв
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 15 травня, у Миколаєві пролунали вибухи. 

“2 прильоти. Максимум уваги”, – повідомив об 11:46 очільник ОВА Віталій Кім. 

Зі свого боку мер міста Олександр Сєнкевич також повідомив про вибух. 

“У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!!” – написав він. 

Оновлено, 12:49. Пізніше Віталій Кмі повідомив, що внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх.

Оновлено, 14:32. “Вже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно”, - повідомив Кім. 

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