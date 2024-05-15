Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сумщина: росіяни вбили 60-річну жінку

Російські окупанти від ранку обстрілювали Есманьську громаду Сумщини.

Сумщина: росіяни вбили 60-річну жінку
обстріли Сумщини
Фото: прокуратура Сумської області

Унаслідок російського обстрілу Есманьської громади Сумської області загинула 60-річна жінка. Прокуратура відкрила провадження.

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Сумської області.

"За даними слідства, 15 травня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

  • 15 травня російська армія масовано обстріляла Миколаїв та Дніпро. Унаслідк атаки пошкоджена інфраструктура, відомо про загиблих. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies