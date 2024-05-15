Сумщина: росіяни вбили 60-річну жінку

Унаслідок російського обстрілу Есманьської громади Сумської області загинула 60-річна жінка. Прокуратура відкрила провадження.

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Сумської області.

"За даними слідства, 15 травня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.