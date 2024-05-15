ОВА: суттєвих змін в угрупованні Росії на Сумському напрямку немає, але зросла інтенсивність обстрілів

За оцінкою Генштабу, суттєвих змін в угрупованні росіян та бойової здатності щодо швидкого нарощування бойової здатності та створення ударного угруповання проти Сумської області наразі немає.
Водночас ворог має тактику: збільшує обстріли на певних ділянках, аби змусити ЗСУ перекинути туди підрозділи для підсилення, що водночас може послабити інші напрямки. Про це сказав голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
"За оцінкою Генштабу Збройних Сил України, суттєвих змін в угрупованні, їхньої бойової здатності щодо можливості нарощування свого угрупування в найкоротші терміни і створення ударного угруповання сьогодні не фіксується", – сказав він.
За словами Артюха, інтенсивність обстрілів збільшилася в районі Білопілля і Ворожби, тому там проводять планову евакуацію. За два дні евакуювали близько 1000 місцевих – до Києва, Полтави і західніх областей. Примусова евакуація триває в двох громадах: у Середино-Будській та Великописарівській.
- Нещодавно у коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми вже найближчими днями.
- Згодом він уточнив, що наступ на Сумську область від початку був частиною плану Росії – як і наступ на Харківську, який триває з 10 травня. 14 травня начальник ГУР пояснив, що станом на зараз невеликі угруповання росіян залишаються в прикордонні на напрямку від ворожого міста Суджа до нашого Сумського напрямку. Але ситуація поки що не дозволяє росіянам розпочати активні дії. Головною метою операції ворога Буданов назвав хаос і паніку.