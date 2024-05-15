На північних околицях Вовчанська – стрілецький бій. Від початку доби ворог активних дій не проводив

У Вовчанську Харківської області географія боїв станом на 15 травня не змінилася. Росіяни намагаються захопити місто, захисники зустрічають їх на околицях. Про це "Суспільне Харків" розповів начальник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

За його словами, триває стрілецький бій на північних околицях міста. З Вовчанська евакуюють цивільних, але ще близько 300 людей залишаються.

"Зараз іде стрілецький бій на північних околицях міста. Росіяни зараз використовують тактику наступу невеличкими групами, ДРГ, які намагаються зайти в місто й зайняти позиції, але завдяки нашим воїнам, дай боже, все буде добре", – сказав він у опублікованому о 12:36 коментарі.

Ситуацію в місті він назвав дуже важкою. Шосту добу поспіль росіяни масовано обстрілюють місто з усієї зброї, яка в них є. Б'ють по критичній інфраструктурі та житловій забудові – "місто фактично стирають із землі".

Евакуацію проводять не лише з Вовчанська, а й з прилеглих сіл.

Нагадаємо, що записатися на безкоштовну евакуацію можна за номером поліції 102 або номером від ОВА 0800339291.

Голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram написав, що на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

"Українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови. Водночас противник стверджує, що увесь Вовчанськ під їхнім контролем. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності. Що підтверджує і Харківська ОВА", – сказав він.

Синєгубов закликав довіряти лише перевіреним джерелам.