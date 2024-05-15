Унаслідок обстрілів Харківської області постраждали 24 людини, ще одна людина загинула

Внаслідок ворожих атак на Харківську область постраждали 24 людини, ще одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 м. Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста – С300, БПЛА, УМБП Д-30 – пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби", – зазначив він.

Крім того, вчора о 17:00 с. Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.

О 14:05 та 15:50 відбувся обстріл Вовчанська, внаслідок чого поранено двох людей.

Біля 13:00 ворог атакував Липці. Пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

О 11:55 через обстріл Вовчанська загинула 79-річна жінка.

Близько 11:45 у селі Лиман Вовчанської ТГ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, будинок загорівся.

О 11:30 в селі Борова пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з реактивих систем залпового вогню.

14 травня 10:25 у Вовчанську внаслідок обстрілу загорівся приватне домоволодіння.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке–Липці, Лукʼянці–Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, три бойових зіткнення ще тривають.

На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають.

Успіху противник не має.

Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 – з Харківського, 79 – з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйована 7991 людина.

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що зарано робити висновки із ситуації в Харківській області, але називає її "контрольованою".