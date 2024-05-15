ООН: 700 цивільних осіб стали жертвами війни в Україні у квітні

Представниця Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ Ліза Доутен під час засідання Ради Безпеки заявила про понад 700 цивільних українців, які стали жертвами війни в Україні у квітні: 129 осіб було убито, 574 поранено.

Як пише Укрінформ, ООН впродовж місяця зафіксувала 50 інцидентів, коли росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України, найбільше у Харківській області. Мільйони сімей тимчасово залишилися без засобів для приготування їжі та опалення. Новою практикою окупантів стали обстріли залізничних об'єктів.

З Харківщини, за даними ООН, було евакуйовано близько 7 тисяч осіб, чимало з них не мають доступу до продовольства, медичного обслуговування, електрики та газу. Загалом 14 мільйонів наших громадян, тобто близько 40% населення, так чи інакше потребують гуманітарної допомоги.

З понад 3 мільярдів доларів, які потрібні для задоволення гуманітарних потреб українців у 2024 році, міжнародні донори вже виділили 22% грошей.