Мобілізація була важким, але необхідним рішенням, - Блінкен

Мобілізація в Україні дозволить забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блікнен, передає Укрінформ.

“Ваша недавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок”, - зазначив держсекретар США.

Ентоні Блінкен додав, що мобілізація дозволить Україні зміцнити свою оборону та створити більше підрозділів.

Голова американської дипломатії заявив, що зараз настав один із критичних моментів, оскільки РФ посилює наступ на сході. Росія надсилає своїх солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.

“Зараз наше спільне завдання полягає в тому, щоби забезпечити для України стійку й постійну стратегічну перевагу, щоб Україна могла не лише діяти на полі бою сьогодні, але й стримувати та захищатися від майбутніх атак”,- наголосив держсекретар США.

Він запевнив, що США допоможуть стримати атаки РФ, ускладнити їх атаки та зберегти Чорне море відкритим.

Закон про мобілізацію

Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, і відтоді парламентарі не спромоглися ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації. В першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.

Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.

Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.

Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів. Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні були виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала. Однак виступив лише Содоль.

За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.