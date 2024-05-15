​Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України

Сьогодні, 15 травня, Укренерго запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Крім того, завтра, 16 травня, з 00:00 та впродовж доби 16 по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження. Світло відключатимуть за графіками.
“Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною”, - запевнили в Укренерго.
Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей електростанцій в Україні недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених РФ по українській енергосистемі з 22 березня.
Зазначається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами.
Водночас, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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Учора ввечері Укренерго вимушено впровадило відключення електроенергії в усіх областях. Це відбулося внаслідок російських обстрілів енергетики. У зв'язку з похолоданням зросло споживання, і енергосистема не змогла з цим впоратися.
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Вранці 15 травня по Україні застосували аварійні відключення. Згодом у Києві і чотирьох областях скасували екстрені відключення світла.