​Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України

Світло відключатимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.

Автівки їдуть у темряві під час відключення світла в Харкові, 24 березня 2024 р.

Сьогодні, 15 травня, Укренерго запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Крім того, завтра, 16 травня, з 00:00 та впродовж доби 16 по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження. Світло відключатимуть за графіками.

“Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною”, - запевнили в Укренерго.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей електростанцій в Україні недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених РФ по українській енергосистемі з 22 березня.

Зазначається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами.

Водночас, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.