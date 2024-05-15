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​Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України

Світло відключатимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.

​Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України
Автівки їдуть у темряві під час відключення світла в Харкові, 24 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 15 травня, Укренерго запровадило з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Крім того, завтра, 16 травня, з 00:00 та впродовж доби 16 по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження. Світло відключатимуть за графіками.

“Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною”, - запевнили в Укренерго. 

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Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей електростанцій в Україні недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених РФ по українській енергосистемі з 22 березня. 

Зазначається, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. 

Водночас, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

  • Учора ввечері Укренерго вимушено впровадило відключення електроенергії в усіх областях. Це відбулося внаслідок російських обстрілів енергетики. У зв'язку з похолоданням зросло споживання, і енергосистема не змогла з цим впоратися.

  • Вранці 15 травня по Україні застосували аварійні відключення. Згодом у Києві і чотирьох областях скасували екстрені відключення світла.

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